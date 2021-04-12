Лавров рассказал об уроках 2014 года и "безрассудных действиях" Киева

Ситуация, сложившаяся в Донбассе, опасна тем, что Киев может "сорваться" и начать действовать безрассудно. Подобное поведение может для него плохо закончиться, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Киеву стоило бы извлечь уроки из ситуации 2014 года, однако пока этого не происходит.

"Пока мы не наблюдаем подтверждения этой истины, усвоенной, мы надеялись, всеми теми, кто поощрял антироссийские русофобские настроения украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания и прошлого правительства, и нынешнего правительства в Киеве выполнять международно-правовые договорённости, закрепленные резолюцией Совета Безопасности, которая одобрила минские соглашения. Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия", — сказал Лавров на итоговой пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

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Также слова Киева о том, что собственным народом он воевать не будет, можно считать ложью. Ведь сразу после окончания "Революции достоинства" власти, по сути, напали на свой народ. При этом проживающие на Донбассе люди объявлены террористами.

"Хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали", — подчеркнул Лавров.

Намёк Турции: "подпитка" не нужна

Также Лавров дал совет некоторым странам, которые хотели бы "подпитать" Киев и помочь ему развить именно силовой вариант решения кризиса. Глава МИД РФ посоветовал "ответственным" ещё раз всё проанализировать.

"Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения", — уточнил Лавров.

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