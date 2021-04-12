Песков уточнил, будут ли власти устраивать "длинные" майские праздники

Данные о том, что власти обсуждают вопрос "длинных выходных" на майские праздники, планируя, в частности, "закрыть" рабочие дни между ними, не подтвердили в Кремле. У Кремля, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, "есть рабочие планы".

По логике, "длинные" майские праздники помогли бы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки: ранее что-то похожее пробовали применить власти Германии. Однако решение Берлина было раскритиковано немецкими политиками.

"Нет, я не могу это подтвердить. У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время. Поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Пока могу сказать только, что у президента рабочие планы имеются на это время", — ответил Песков на прямой вопрос представителей СМИ о том, будет ли Кремль устраивать "длинные" праздники.

Решения такого рода (связанные с эпидемиологической ситуацией), добавил Песков, принимает правительственный штаб.

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