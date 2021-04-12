Путин поручил придумать, в какие проекты можно "залить" деньги из ФНБ

Новое поручение от президента РФ Владимира Путина: экспертам правительства предстоит придумать, на что потратить деньги ФНБ. Фонд, в котором накопилось (по данным сайта Минфина на 1 марта 2021 года) 182,6 млрд долларов США, пустят в том числе на инфраструктурные проекты.

Данные поручения президента представлены на сайте Кремля: времени у чиновников совсем мало, ведь сдать готовые предложения нужно до 1 мая.

"Разработать при участии акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния", — указано на сайте.

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