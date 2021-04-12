Законы космоса: Лавров о гонке вооружений и космических договорах

Для того чтобы в космосе не возникло силового противостояния, Москва обращается с призывом к миру: нужно проработать соответствующую юридическую базу. "Гонка вооружений" в космосе сегодня не нужна никому.

Комментарий касательно перспектив мирного освоения космоса дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он представил обращение, уже доступное на сайте МИД России.

"Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества. Выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой. За основу предлагаем взять соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году", — сообщил Лавров.

На данный момент, напомнил глава МИД, Россия выдвинула следующую инициативу: пока не будут готовы нужные документы, страны обязуются не размещать оружие в космосе. Данную инициативу поддержали более 30 государств. Также наша страна, дополнил Лавров, помогла другим странам с доставкой космонавтов на орбиту.

"В Комитете ООН по космосу проводим последовательную линию на обеспечение равноправного доступа государств в космическое пространство и его сбережение для будущих поколений", — резюмировал Лавров.

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