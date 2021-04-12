"Так Байден устроил мир": Кургинян о Донбассе, выборах и шансах "ЕР"

Если Москва проявит "мягкость" и решит ответить на агрессивные действия Киева в Донбассе слишком поздно, то у "Единой России" будут серьёзные проблемы на выборах. К такому выводу пришёл лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

Кургинян выступил в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым", описав ситуацию с "обозревшим" Киевом достаточно подробно. По его мнению, на данный момент Берлин и Париж "отошли в сторону".

"Германия и Франция отошли в сторону, это я вам говорю точно, и французская и немецкая разведка почти не оперируют на территории Украины, британская разведка стала доминирующей. Если континентальной Европе еще не безразлично, если произойдут серьёзные эксцессы, этим плевать", — рассказал Кургинян.

Эксперт отметил, что есть сразу несколько желающих увидеть в Донбассе сценарий наподобие Серебреницы, то есть ситуацию, в которой случится огромное количество жертв среди мирного населения.

"Если мы в ответ на это запоздало и мягко ответим, я не ставлю и ломаного гроша за выигрыш партии "Единая Россия" и совокупности властных партий на выборах, которые состоятся этой осенью… Это так устроил Байден мир", — резюмировал политолог.

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