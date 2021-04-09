Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиянам разрешили находиться в Черногории без визы до 90 дней
Отток капитала из России упал на треть
Мусаев станет главным тренером "Краснодара-2"
Москвичам пообещали пять дней солнца и тепла
Китай и Индия запасаются золотом
Российские туристы массово отказываются от поездок в Турцию
Слепаков рассказал о главном конфузе своего детства
Россия может нанести болезненный удар по планам США
Зарплаты пилотов Формулы-1: Мазепин получает в 45 раз меньше Хэмилтона

"Открытка" призывает к бойкоту бизнесменов-патриотов

Политика » Власть

Нежелательная в РФ организация "Открытая Россия" решила собрать информацию о бизнесменах, поддерживающих российскую власть. На основе собранных данных либералы создадут "черный список" и будут призывать россиян отказаться от услуг попавших в список компаний. Аналогичный список планируют создать либертарианцы из "Гражданского общества", однако у них будет и "белый список" для рекламы бизнесменов с подходящими им взглядами.

"Открытка" призывает к бойкоту бизнесменов-патриотов

Глава "Открытой России" Андрей Пивоваров считает, что потенциальными фигурантами "черных списков" могут быть такие компании, как екатеринбургский "Сима-Ленд", "Теремок", а также компания переводчиков Exlibris. Упомянул оппозиционер и некоторые типографии, которые отказывались печатать баннеры и плакаты для протестных акций. Ресторан "Армения" и кафе "Мандариновая утка" тоже рискуют попасть в этот список, так как подавали к ФБК (признан иноагентом на территории РФ) Навального судебные иски об упущенной прибыли из-за проходивших рядом с ними несанкционированных акций. По мнению Пивоварова, владельцы этих компаний пытались проявить свою приверженность к власти ради получения госзаказов или других преференций.

"Я бы хотел своими деньгами при возможности помогать тем, кто близких со мной взглядов", — заявил Пивоваров.

Он считает, что такие списки будут оказывать моральное давление на компании, чтобы те представляли себе перспективу остаться без клиентов.

При этом создавать "белый список" Пивоваров не хочет, так как опасается за оппозиционно настроенных предпринимателей. Зато такой список создадут либертарианцы из "Гражданского общества" — по их мнению, подобное разделение поможет развить репутационный институт в России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Космонавт Роман Романенко расскажет о своей профессии в прямом эфире
Стало известно, на что чаще всего жалуются клиенты банков
Россиянам разрешили находиться в Черногории без визы до 90 дней
Отток капитала из России упал на треть
"Открытка" призывает к бойкоту бизнесменов-патриотов
Мусаев станет главным тренером "Краснодара-2"
Москвичам пообещали пять дней солнца и тепла
Китай и Индия запасаются золотом
Российские туристы массово отказываются от поездок в Турцию
Слепаков рассказал о главном конфузе своего детства
Популярное
Евросоюз
Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение

История со стулом, не доставшимся на приёме у Реджепа Эрдогана Урсуле фон дер Ляйен, продолжает будоражить умы европейских политиков и политологов.

Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Мир. Новости мира
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Российский шоу-бизнес
Стала известна причина смерти Валентины Легкоступовой
Валютный
Эксперт рассказал, когда доллар будет стоить 120 рублей
Любовь Степушова Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить Любовь Степушова Игорь Буккер Как аборигены Австралии опередили Колумба Игорь Буккер Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров
Дети Донбасса
ВСУ вывесили флаг Вермахта в Донбассе, утверждает ДНР
Мир. Новости мира
Яков Кедми: США не готовы к обострению отношений с Россией
"Это просто страшно": Тимошенко съездила в украинскую больницу
Мир. Новости мира
"Это просто страшно": Тимошенко съездила в украинскую больницу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников