"Открытка" призывает к бойкоту бизнесменов-патриотов

Нежелательная в РФ организация "Открытая Россия" решила собрать информацию о бизнесменах, поддерживающих российскую власть. На основе собранных данных либералы создадут "черный список" и будут призывать россиян отказаться от услуг попавших в список компаний. Аналогичный список планируют создать либертарианцы из "Гражданского общества", однако у них будет и "белый список" для рекламы бизнесменов с подходящими им взглядами.

Глава "Открытой России" Андрей Пивоваров считает, что потенциальными фигурантами "черных списков" могут быть такие компании, как екатеринбургский "Сима-Ленд", "Теремок", а также компания переводчиков Exlibris. Упомянул оппозиционер и некоторые типографии, которые отказывались печатать баннеры и плакаты для протестных акций. Ресторан "Армения" и кафе "Мандариновая утка" тоже рискуют попасть в этот список, так как подавали к ФБК (признан иноагентом на территории РФ) Навального судебные иски об упущенной прибыли из-за проходивших рядом с ними несанкционированных акций. По мнению Пивоварова, владельцы этих компаний пытались проявить свою приверженность к власти ради получения госзаказов или других преференций.

"Я бы хотел своими деньгами при возможности помогать тем, кто близких со мной взглядов", — заявил Пивоваров.

Он считает, что такие списки будут оказывать моральное давление на компании, чтобы те представляли себе перспективу остаться без клиентов.

При этом создавать "белый список" Пивоваров не хочет, так как опасается за оппозиционно настроенных предпринимателей. Зато такой список создадут либертарианцы из "Гражданского общества" — по их мнению, подобное разделение поможет развить репутационный институт в России.