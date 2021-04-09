И даже мороз: в ФАС уточнили причины резкого роста цен на топливо

Рост цен на топливо, который удивляет россиян с начала 2021 года, объяснили эксперты ФАС. Оказывается, причина заключается в сочетании ряда факторов, среди которых нашлось место даже итогам работы ОПЕК+.

Напомним, что ранее по ситуации пришли цифры из Росстата: всего за неделю, с 29 марта по 5 апреля, ценники "потолстели" на 13 копеек.

Итак, в числе причин резкого (на 3,03% в рознице с начала года) роста цен оказались в том числе:

морозы;

соглашение ОПЕК+;

сезонный фактор;

рост спроса.

"В целом изменение цен на нефтепродукты в 2021 году связано с целым рядом факторов: ростом экспортных цен; сезонным повышением спроса на нефтепродукты как внутри страны, так и на основных рынках их потребления в Восточной Европе и Азии; снижением объёма предложения на биржевых торгах; низкими температурами окружающей среды; ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+; повышением цены на нефть при неизменности котировки рубля", — указали в ФАС.

Также по теме ранее дал объяснение Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Почему ожидания, возлагаемые на топливный демпфер, оправдались не в полной мере? Читайте "Правду.Ру" и будьте в курсе событий.

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