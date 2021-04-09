Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Брат Миланы Тюльпановой угрожает сестре Роскомнадзором
3000 лет назад собаки могли быть травоядными
Россиянам подсказали, при каком курсе стоит продавать доллары
Звезда "Вечернего Урганта" получила штангой по голове
РФС отреагировал на информацию о драке после матча "Арсенал" — ЦСКА
Вашингтонская пятилетка: у Киева есть план на американском направлении
104-летний житель Челябинска победил коронавирус
Россияне оценили услугу "муж на час"
В Китае нашли останки древних предков землеройных млекопитающих

Глава РАН обозначил залог мира между Россией и США

Политика

О факторе, важном для обеспечения мира между Россией и США, рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он напомнил о 70-х годах, напряжённости в политике и космосе.

Глава РАН обозначил залог мира между Россией и США

По мнению Сергеева, на фоне нынешних сложностей в отношениях Москвы и Вашингтона очень важно бороться за развитие партнёрства в космической сфере.

Эксперт напомнил, что миссия "Союз-Аполлон", успешно проведённая в 70-е годы, помогла значительно "разрядить" накопившуюся между СССР и США напряжённость. Космос остаётся "мостом", способным связывать страны, несмотря на политические разногласия.

"Когда страны тесно сотрудничают и планируют совместные исследования на будущее — это, конечно, в определённом смысле залог мирового существования, это очень и очень важно. И за такое сотрудничество в космосе надо бороться", — рассказал Сергеев, выступая в МВТУ имени Баумана на заседании круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Рогозин против Маска. Как Россия уступила космос США
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Глава РАН обозначил залог мира между Россией и США
3000 лет назад собаки могли быть травоядными
Россиянам подсказали, при каком курсе стоит продавать доллары
Звезда "Вечернего Урганта" получила штангой по голове
РФС отреагировал на информацию о драке после матча "Арсенал" — ЦСКА
Вашингтонская пятилетка: у Киева есть план на американском направлении
Украина подсознательно уже проиграла войну России
104-летний житель Челябинска победил коронавирус
Россияне оценили услугу "муж на час"
Врач: рыба и сыр помогают отказаться от сигарет
Популярное
Евросоюз
Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение

История со стулом, не доставшимся на приёме у Реджепа Эрдогана Урсуле фон дер Ляйен, продолжает будоражить умы европейских политиков и политологов.

Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Мир. Новости мира
Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство
Российский шоу-бизнес
Стала известна причина смерти Валентины Легкоступовой
Валютный
Эксперт рассказал, когда доллар будет стоить 120 рублей
Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина подсознательно уже проиграла войну России Любовь Степушова Василий Амирджанов В России поборются с обнажёнными скульптурами Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Яков Кедми: США не готовы к обострению отношений с Россией
Дети Донбасса
ВСУ вывесили флаг Вермахта в Донбассе, утверждает ДНР
СП: 73 млрд рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда
Деньги
СП: 73 млрд рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников