Глава РАН обозначил залог мира между Россией и США

О факторе, важном для обеспечения мира между Россией и США, рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он напомнил о 70-х годах, напряжённости в политике и космосе.

По мнению Сергеева, на фоне нынешних сложностей в отношениях Москвы и Вашингтона очень важно бороться за развитие партнёрства в космической сфере.

Эксперт напомнил, что миссия "Союз-Аполлон", успешно проведённая в 70-е годы, помогла значительно "разрядить" накопившуюся между СССР и США напряжённость. Космос остаётся "мостом", способным связывать страны, несмотря на политические разногласия.

"Когда страны тесно сотрудничают и планируют совместные исследования на будущее — это, конечно, в определённом смысле залог мирового существования, это очень и очень важно. И за такое сотрудничество в космосе надо бороться", — рассказал Сергеев, выступая в МВТУ имени Баумана на заседании круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса.

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