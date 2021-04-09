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Радикалы и обещания: Косачёв о Зеленском и силовом сценарии в Донбассе

Политика

Мировому сообществу стоит постараться остановить Киев от силовых действий в Донбассе. На данный момент это старается сделать Россия, однако президента Украины Владимира Зеленского настойчиво "подталкивают" именно к силовому сценарию.

Радикалы и обещания: Косачёв о Зеленском и силовом сценарии в Донбассе

Комментарий касательно ситуации дал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. Он отметил, что руководство Украины с ситуацией "не справляется".

"Все действия мирового сообщества по Юго-Востоку Украины должны быть, как и российские, направлены только на одно — предотвратить силовую операцию Киева. Иного пути нет, даже если придется пойти другим путём", — написал он в Facebook.

Россия со своей стороны плотно работает в рамках Нормандского формата, также проводятся переговоры по линии ТКГ. Однако есть проблема — есть не так уж и мало желающих подтолкнуть Зеленского к открытому конфликту.

"К силовой операции подталкивают и радикалы-националисты, не принимающие никаких компромиссов по украинскости Украины, и соображения политического самовыживания в условиях, когда время уходит, а предвыборные обещания так и остались на бумаге", — уверен Косачёв.

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КИЕВ ГОТОВИТСЯ к полномасштабной атаке на Донбасс
Автор: Константин Шапров
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