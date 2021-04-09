В Минсельхозе рассказали, подорожает ли майонез

В очередной раз сбивать панические настроения, связанные с возможным ростом цен, пришлось представителям Минсельхоза. После масла, молока и сахара настала очередь майонеза.

Ранее в издании "Коммерсант" прошла информация о том, что любимый россиянами соус в скором времени станет дороже в среднем на 10%. Рост цены издание связало с подорожанием масел, а также их фракций.

В министерстве, пишут его представители, не ждут повышения цен на майонез и уверены, что в текущих условиях удастся обеспечить "стабильные цены" на него. Всё дело — в мерах поддержки.

"Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию", — сообщают в Минсельхозе.

Напомним, что власти ранее сообщали о субсидиях на 9 млрд рублей — они нужны производителям подсолнечного масла и сахара. Также на данные продукты продлена "заморозка цен.

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