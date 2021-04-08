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Путин — Меркель: Киев целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе

Политика

Украина занимается в Донбассе явными провокациями, что позволяет ей обострять обстановку в районе линии соприкосновения. В Киеве должны вернуться к ранее достигнутым договорённостям и их выполнению.

Путин — Меркель: Киев целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе

Ситуация в Донбассе стала предметом беседы президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры двух стран обеспокоены ситуацией и договорились вместе работать в том числе в рамках её успешного разрешения.

"При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины.

Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Киеву, уверены лидеры РФ и ФРГ, важно начать неукоснительно соблюдать договорённости, а также постараться наладить диалог с ДНР и ЛНР. Это поможет продолжить работу по особому статусу Донбасса.

Мнение Меркель: Москве нужно "свернуть военное усиление"

Меркель, в свою очередь, сообщила Путину свою позицию касательно "военного усиления" России близ Восточной Украины. Российские войска стоит отвести, уверена она.

"Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", — указано в сообщении немецкого кабмина.

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Переговоры Меркель, Путина и Макрона: что говорили о Донбассе?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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