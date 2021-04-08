Любопытной идеей поделился глава Минфина Антон Силуанов: в счетах россиян в НПФ он разглядел источник средств под различные проекты, полезные для экономики страны.
Речь идёт, по предварительным подсчётам, о сумме в 4,4 трлн рублей. Силуанов сообщил, что на данный момент использовать деньги россиян в НПФ мешают нормы регулирования от ЦБ.
Оправдана ли подобная задумка? Каковы риски? Комментарий для "Правды.Ру" предоставил Максим Чирков, политолог, доцент кафедры политической экономии МГУ.
Подобные задумки могут быть вполне оправданы, считает эксперт. Пенсионные накопления — это большие деньги, и желательно, чтобы они "работали", принося пользу получателям пенсионных платежей в будущем и, соответственно, государству.
"Моя точка зрения: такие деньги можно использовать. Но, конечно, надо очень серьёзно отслеживать надёжность и доходность вложений.
Можно было бы, наверное, использовать пенсионные накопления для каких-то инфраструктурных проектов. Опять же: если по ним практически гарантированная надёжность, если там хорошая доходность.
Ведь инфраструктурные проекты — это не значит, что деньги просто "закапываются" в землю или в какую-то стройку. Эти проекты приносят пользу и государству", — объясняет Чирков.
Например, хорошую отдачу можно было бы получить, вложившись в дорожное строительство (в частности, строительство платных дорог). Кроме того, не стоит забывать: под многие инфраструктурные проекты в Россию идут иностранные деньги, в частности, китайские.
"Инвесторы вполне позитивно оценивают и надёжность, и доходность подобных вложений. Все мы понимаем, что пенсионные накопления — это очень большие суммы, соответственно, и резервы там могут быть большие.
Конечно, должны быть ограничения: например, некие проценты, которые можно использовать из накоплений именно под инфраструктурные проекты. Но всё равно деньги в итоге поступят в экономику, а значит, увеличат возможности выплат пенсии будущим пенсионерам", — резюмирует Чирков.
В идеале решение о том, куда именно вложить деньги, должны принимать управляющие подобными фондами. А государство должно заниматься регулированием, в том числе — ограничением возможностей для всякого рода манипуляций.
"Пусть количество инфраструктурных проектов, как и количество средств для вложения, будет ограничено. Но я думаю, что это вполне возможный вариант и для экономики в целом, и для граждан-получателей выплат в частности", — уверен Чирков.
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