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На пользу Родине: стоит ли тратить деньги из НПФ на мегапроекты

Политика

Любопытной идеей поделился глава Минфина Антон Силуанов: в счетах россиян в НПФ он разглядел источник средств под различные проекты, полезные для экономики страны.

На пользу Родине: стоит ли тратить деньги из НПФ на мегапроекты

Речь идёт, по предварительным подсчётам, о сумме в 4,4 трлн рублей. Силуанов сообщил, что на данный момент использовать деньги россиян в НПФ мешают нормы регулирования от ЦБ.

Оправдана ли подобная задумка? Каковы риски? Комментарий для "Правды.Ру" предоставил Максим Чирков, политолог, доцент кафедры политической экономии МГУ.

На пользу Родине: накопления должны "работать"?

Подобные задумки могут быть вполне оправданы, считает эксперт. Пенсионные накопления — это большие деньги, и желательно, чтобы они "работали", принося пользу получателям пенсионных платежей в будущем и, соответственно, государству.

"Моя точка зрения: такие деньги можно использовать. Но, конечно, надо очень серьёзно отслеживать надёжность и доходность вложений.

Можно было бы, наверное, использовать пенсионные накопления для каких-то инфраструктурных проектов. Опять же: если по ним практически гарантированная надёжность, если там хорошая доходность.

Ведь инфраструктурные проекты — это не значит, что деньги просто "закапываются" в землю или в какую-то стройку. Эти проекты приносят пользу и государству", — объясняет Чирков.

Например, хорошую отдачу можно было бы получить, вложившись в дорожное строительство (в частности, строительство платных дорог). Кроме того, не стоит забывать: под многие инфраструктурные проекты в Россию идут иностранные деньги, в частности, китайские.

Антон Силуанов
Идея Силуанова интересна — но реализуема ли?

"Всё равно деньги в итоге поступят в экономику"

"Инвесторы вполне позитивно оценивают и надёжность, и доходность подобных вложений. Все мы понимаем, что пенсионные накопления — это очень большие суммы, соответственно, и резервы там могут быть большие.

Конечно, должны быть ограничения: например, некие проценты, которые можно использовать из накоплений именно под инфраструктурные проекты. Но всё равно деньги в итоге поступят в экономику, а значит, увеличат возможности выплат пенсии будущим пенсионерам", — резюмирует Чирков.

В идеале решение о том, куда именно вложить деньги, должны принимать управляющие подобными фондами. А государство должно заниматься регулированием, в том числе — ограничением возможностей для всякого рода манипуляций.

"Пусть количество инфраструктурных проектов, как и количество средств для вложения, будет ограничено. Но я думаю, что это вполне возможный вариант и для экономики в целом, и для граждан-получателей выплат в частности", — уверен Чирков.

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Почему деньги в НПФ пропадут? / Негосударственные пенсионные фонды в России
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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