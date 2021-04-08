"Ждать бесконечно мы не намерены": Лавров напомнил США о ДОН

Пока в Вашингтоне обсуждают ситуацию с возможным возвращением в ДОН (а также "капают на мозги" союзникам, намекая о "неверных сигналах"), Москва напоминает: хотелось бы услышать чёткие формулировки.

Напомним, что 7 апреля благодаря Defense News стало известно: Госдеп США обеспокоен возможным возвращением страны в ДОН и считает такой шаг "неверным сигналом".

"[Власти] обеспокоены тем, что согласие присоединиться к договору пошлёт России неправильный сигнал и подорвёт позиции Вашингтона в контроле над вооружениями", — сообщает портал.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сложившуюся ситуацию, уточнил: пока понимания того, готовы ли Штаты к возвращению, нет. Какой-либо ноты от США Россия не видела.

"Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время окончательная ясность в этот вопрос будет внесена. У нас процедуры запущены. Ждать бесконечно мы не намерены", — объяснил Лавров для ТАСС на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди.

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