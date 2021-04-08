В СФ пообещали "однозначный ответ" в случае высылки дипломатов из США

Если Штаты действительно решатся на высылку российских дипломатов, наша страна готова ответить "зеркально". Об этом рассказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Напомним, что по каналам Bloomberg ранее прошли данные из администрации президента США Джо Байдена. Там задумались о том, что в качестве "ответа" на хакерские атаки можно не только ввести очередные санкции, но и выслать дипломатов.

"В случае высылки наших дипломатов, США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим", — рассказал Джабаров для РИА "Новости".

Также он уточнил, что "зеркальные меры" — обоснованный международными нормами шаг. Вашингтон, как оказалось, уже практически исчерпал варианты санкционного давления на Россию и не знает, что бы ещё придумать.

"Если говорить о SWIFT, то это для них палка о двух концах, поскольку отход от неё обрушит все рынки углеводородов и все будут потихоньку отходить от доллара, избавляться от него", — привёл пример Джабаров.

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