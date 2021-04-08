Силуанов нашёл деньги на мегапроекты: они лежат на счетах россиян в НПФ

В поисках денег на мегапроекты, которые помогут, наконец, запустить "локомотив" российской экономики, глава Минфина Антон Силуанов пришёл к нетривиальному решению. Нужные средства лежат в НПФ — так почему бы не взять их?

Силуанов объяснил свою идею в ходе работы на Биржевом форуме-2021. На данный момент, как оказалось, в НПФ успели аккумулировать примерно 4,4 трлн рублей накоплений россиян — можно было бы взять эти деньги и вложить в столь нужные проекты, если бы не одно "но". Как оказалось, в ЦБ ранее "зарегулировали" такие вещи, и теперь "регуляторика" мешает.

"Может быть, подумать, как ослабить регуляторику для таких инвесторов, как пенсионные фонды, страховые компании, чтобы можно было вкладывать вместе с государством. ФНБ вкладывает, предположим, средства в инфраструктурные проекты, предположим, в ВСМ "Москва — Санкт-Петербург", а другие инвесторы получают "льготное регулирование", — предложил Силуанов.

Такой идее удивилась даже глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: она напомнила Силуанову, что проекты могут обернуться не только прибылью, но и убытком, а деньги придётся отдавать назад в любом случае.

"Когда государство вкладывает в какой-то проект, это в некотором смысле повышает, наверное, гарантии возвратности и доходности, но не является гарантией такой возвратности и доходности. Каждый проект нужно смотреть ещё раз", — уточнила она.

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