Радушие как проверка. Пушков о заявлении Неда Прайса

Российский сенатор Алексей Пушков дал свой комментарий по заявлению главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса. Тот ранее заявлял, что США хотели бы наладить отношения с Москвой.
"Здесь важно понять: эта инициатива задумана как заявка Байдена на подтверждение мирового лидерства США. Байден предлагает — и он приглашает. Если и Пекин, и Москва согласятся, несмотря на выпады в их адрес, в том числе личные, то это подтвердит лидерство нового президента США", — пишет Пушков в собственном Telegram-канале.
После такого тактического шага, по мнению Пушкова, Америка все равно вернется к антироссийским санкциям. Впрочем, подобные шаги означают невозможность продвижения по теме климата без участия России и КНР, отмечает сенатор.
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