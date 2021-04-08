Радушие как проверка. Пушков о заявлении Неда Прайса

Российский сенатор Алексей Пушков дал свой комментарий по заявлению главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса. Тот ранее заявлял, что США хотели бы наладить отношения с Москвой.

"Здесь важно понять: эта инициатива задумана как заявка Байдена на подтверждение мирового лидерства США. Байден предлагает — и он приглашает. Если и Пекин, и Москва согласятся, несмотря на выпады в их адрес, в том числе личные, то это подтвердит лидерство нового президента США", — пишет Пушков в собственном Telegram-канале.

После такого тактического шага, по мнению Пушкова, Америка все равно вернется к антироссийским санкциям. Впрочем, подобные шаги означают невозможность продвижения по теме климата без участия России и КНР, отмечает сенатор.