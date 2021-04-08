Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Заразившийся COVID-19 президент Аргентины не испытывает симптомов
Мирный житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве
Спецслужбы США и Германии укрывали генерала СС за сотрудничество
В квартире хозяина бота "Глаз Бога" идет обыск
В Кремле не акцентировали "национальную" принадлежность борща
Госорганы РФ все же смогут покупать Zoom
Британский врач назвала два простых принципа долголетия
Грызлов прокомментировал итоги заседания контактной группы по Донбассу
Курц выступил за регистрацию "Спутника V" в Австрии в обход ЕС

Радушие как проверка. Пушков о заявлении Неда Прайса

Политика » Власть

Российский сенатор Алексей Пушков дал свой комментарий по заявлению главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса. Тот ранее заявлял, что США хотели бы наладить отношения с Москвой.

"Здесь важно понять: эта инициатива задумана как заявка Байдена на подтверждение мирового лидерства США. Байден предлагает — и он приглашает. Если и Пекин, и Москва согласятся, несмотря на выпады в их адрес, в том числе личные, то это подтвердит лидерство нового президента США", — пишет Пушков в собственном Telegram-канале.

После такого тактического шага, по мнению Пушкова, Америка все равно вернется к антироссийским санкциям. Впрочем, подобные шаги означают невозможность продвижения по теме климата без участия России и КНР, отмечает сенатор.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
Администрация Байдена думает о высылке российских дипломатов
Суд огласит приговор пожарным, подозреваемым в гибели 8 коллег
Заразившийся COVID-19 президент Аргентины не испытывает симптомов
Мирный житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве
Спецслужбы США и Германии укрывали генерала СС за сотрудничество
В квартире хозяина бота "Глаз Бога" идет обыск
В Кремле не акцентировали "национальную" принадлежность борща
Госорганы РФ все же смогут покупать Zoom
Британский врач назвала два простых принципа долголетия
Грызлов прокомментировал итоги заседания контактной группы по Донбассу
Популярное
Новости Европы
Как Запад попал в украинскую ловушку

Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...

Как Запад попал в украинскую ловушку
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Новости спорта
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Экономика и бизнес
Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок
Новости Украины
Донбасс справится с Украиной без России
Василий Амирджанов Цензуру ловко оправдывают надуманным экстремизмом Василий Амирджанов Любовь Степушова В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Байден перешел политический Рубикон. Остановится ли перед военным?
Мир. Новости мира
"Шаги не предусмотрены": Берлин заявил, что Киев пока не пустят в НАТО
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Хоккей. Последние новости
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников