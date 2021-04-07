Путин принял отставку главы Тувы

Власти продолжают "кадровую чистку" российских регионов: ушёл в отставку по собственному желанию глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Данные об отставке опубликованы на сайте Кремля: Владимир Путин уже принял её, назначив ВРИО руководителя Владислава Ховалыга.

"Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Ш. В. по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", — указано на сайте Кремля.

Интересно, что Кара-оол был известен умением набрать достаточно высокие проценты на выборах, что было весьма кстати для рейтингов "Единой России". Подробнее ситуацию с "ротацией" губернаторов ранее осветил гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

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