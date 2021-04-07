Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Решетников объяснил, почему растёт инфляция в России
В древней фракийской гробнице обнаружили сосуд в виде птицы
Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов отстранены за допинг
"Главстрой" планирует благоустроить Сретенку
Иван Охлобыстин раскритиковал Первый канал
Россиянам посоветовали покупать золото
Бешеных животных в Подмосковье стало меньше в пять раз
Наталья Бондарчук: "Настя Заворотнюк не даёт согласия на уход"
Депрессивные расстройства ускоряют старение клеток организма

Вариант есть: эксперт о нормализации отношений РФ и США

Политика

Российский посол в США Анатолий Антонов, ранее вызванный на консультации в Москву, оперативно в США не вернётся. Как уточнил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, возвращение — не вопрос "ближайших дней".

Вариант есть: эксперт о нормализации отношений РФ и США

Отношения России и США, которые в последнее время стремительно ухудшаются, прокомментировал для "Общественной службы новостей" бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. Он уверен, что варианты нормализации есть, однако Вашингтону нужно будет сделать ряд встречных шагов.

"Какого рода действия можно ожидать от США, чтобы отношения, которые по их вине скатились ниже некуда, как-то нормализовались?

Во-первых, они должны прекратить подталкивать Украину к войне и сформулировать какие-то чёткие действия на этот счёт.

Например, сделать заявление либо на уровне Белого дома, либо на уровне Госдепартамента о том, что они выступают за мирное урегулирование данной ситуации и возвращение переговоров в Минск.

То есть они должны продемонстрировать стремление нормализовать наши двусторонние отношения", — объяснил Орджоникидзе.

Эксперт также вспомнил любопытную деталь: если посол РФ в США вернулся на родину, то посол США в РФ всё ещё остаётся в посольстве. Однако, если отношения и дальше станут ухудшаться, то представителю США незачем будет находиться на территории РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

акипело: наконец-то Россия дала жёсткий дипломатический пендель США.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Почему нам снятся кошмары? Рассказывает психолог
Решетников объяснил, почему растёт инфляция в России
В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО
В древней фракийской гробнице обнаружили сосуд в виде птицы
Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов отстранены за допинг
"Главстрой" планирует благоустроить Сретенку
Иван Охлобыстин раскритиковал Первый канал
Россиянам посоветовали покупать золото
Путин принял отставку главы Тувы
Бешеных животных в Подмосковье стало меньше в пять раз
Популярное
Новости Украины
Украина - Россия: на пороге неизбежной войны

Украина и Россия завершили предвоенные подготовительные мероприятия и ждут следующего шага. Либо кто-то уступит, либо "сморгнёт" - и война станет неизбежностью.

Украина - Россия: на пороге неизбежной войны
Угроза "СП-2" зреет внутри Германии
Точка зрения
Угроза "СП-2" зреет внутри Германии
Правда ТВ
Предписания и запреты на Благовещение
Точка зрения
Готова ли Российская Федерация к войне?
Василий Амирджанов Цензуру ловко оправдывают надуманным экстремизмом Василий Амирджанов Любовь Степушова В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер
Экономика и бизнес
Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок
Мир. Новости мира
Хамство Байдена в отношении Путина — только начало. Что с этим делать?
Белозерцев объяснил, на какие цели нужны были 20 млн рублей
Политика. Новости и аналитика
Белозерцев объяснил, на какие цели нужны были 20 млн рублей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников