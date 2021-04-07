Вариант есть: эксперт о нормализации отношений РФ и США

Российский посол в США Анатолий Антонов, ранее вызванный на консультации в Москву, оперативно в США не вернётся. Как уточнил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, возвращение — не вопрос "ближайших дней".

Отношения России и США, которые в последнее время стремительно ухудшаются, прокомментировал для "Общественной службы новостей" бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. Он уверен, что варианты нормализации есть, однако Вашингтону нужно будет сделать ряд встречных шагов.

"Какого рода действия можно ожидать от США, чтобы отношения, которые по их вине скатились ниже некуда, как-то нормализовались? Во-первых, они должны прекратить подталкивать Украину к войне и сформулировать какие-то чёткие действия на этот счёт. Например, сделать заявление либо на уровне Белого дома, либо на уровне Госдепартамента о том, что они выступают за мирное урегулирование данной ситуации и возвращение переговоров в Минск. То есть они должны продемонстрировать стремление нормализовать наши двусторонние отношения", — объяснил Орджоникидзе.

Эксперт также вспомнил любопытную деталь: если посол РФ в США вернулся на родину, то посол США в РФ всё ещё остаётся в посольстве. Однако, если отношения и дальше станут ухудшаться, то представителю США незачем будет находиться на территории РФ.

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