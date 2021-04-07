Песков уточнил, почему иностранных лидеров не пригласят на парад Победы

На парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне российская сторона не позовёт представителей зарубежных стран, в том числе — видных политиков и глав государств. О причинах рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопросы СМИ, подчеркнул: парад, возможно, претерпит некоторые изменения в связи с "пандемийными" особенностями.

"Год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения [гостей] на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями", — уточнил представитель Кремля.

Напомним, что тренировки перед парадом уже начались: 31 марта на полигоне Алабино (Подмосковье) прошла репетиция. В 2021 году на параде планируется показать более 190 единиц различной техники, в парадном строю пройдут более 12 тысяч человек.

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