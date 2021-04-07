День рождения Матвиенко: поздравление от Володина

Седьмого апреля отмечает день рождения спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Поздравить именинницу уже успел председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщив, что она "невероятно обаятельный человек".

Свои поздравления Володин опубликовал в Telegram, отметив, что Матвиенко всегда отстаивает свою позицию, а её профессионализм и ответственность очень важны для страны. Валентина Ивановна очень отзывчива и всегда внимательно относится к проблемам.

Также Володин добавил, что ещё до знакомства с Матвиенко слышал положительные отзывы о ней от Евгения Примакова (бывшего председателя правительства).

"Когда стали работать вместе — это отношение к ней только укрепилось. Валентина Ивановна невероятно обаятельный человек. При этом она умеет отстаивать свою позицию. Валентина Ивановна, поздравляю вас! Желаю вам счастья, здоровья и немного свободного времени, чтобы уделять его близким", — написал Володин.

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