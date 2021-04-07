Новые данные о визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Исламабад (столицу Пакистана): российский министр, как оказалось, успел не только подготовиться к переговорам, но и посадить дерево.
Напомним, что Лавров не был в Пакистане с 2012 года, так что вопросов накопилось немало. Пакистан представит коллега Лаврова, глава МИД Шах Мехмуд Куреши.
Рабочая программа министра стартует сегодня, 7 апреля, ожидается обсуждение таких вопросов, как:
Как передаёт ТАСС, перед началом переговоров Лавров посетил сад при МИД Пакистана и посадил там гималайский кедр (деодар). Дерево считается одним из важных символом Пакистана. Ранее деодар в саду МИД посадил даже генсек ООН Антониу Гутерриш.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украина и Россия завершили предвоенные подготовительные мероприятия и ждут следующего шага. Либо кто-то уступит, либо "сморгнёт" - и война станет неизбежностью.