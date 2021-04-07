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Лавров приехал на переговоры в Пакистан и посадил деодар

Политика

Новые данные о визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Исламабад (столицу Пакистана): российский министр, как оказалось, успел не только подготовиться к переговорам, но и посадить дерево.

Лавров приехал на переговоры в Пакистан и посадил деодар

Напомним, что Лавров не был в Пакистане с 2012 года, так что вопросов накопилось немало. Пакистан представит коллега Лаврова, глава МИД Шах Мехмуд Куреши.

Рабочая программа министра стартует сегодня, 7 апреля, ожидается обсуждение таких вопросов, как:

  • перспективы и планы двустороннего сотрудничества;
  • развитие взаимодействия в торговле;
  • совместная борьба с террористическими угрозами; 
  • вопросы работы на площадках вроде ШОС.

Как передаёт ТАСС, перед началом переговоров Лавров посетил сад при МИД Пакистана и посадил там гималайский кедр (деодар). Дерево считается одним из важных символом Пакистана. Ранее деодар в саду МИД посадил даже генсек ООН Антониу Гутерриш.

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Pakistan: Russian FM Lavrov arrives for talks in Islamabad
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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