К радости нефтяных компаний, механизм демпфера наконец заработал "в нужную сторону". По данным Минфина, уже в марте нефтяникам выдали примерно 16,6 млрд рублей — лишь бы не росли цены на топливо. Впрочем, цены всё равно продолжают расти.
Напомним, что механизм демпфера работает следующим образом. Есть две цены на бензин:
Логично, что если на внешнем рынке топливо подорожает больше, чем на внутреннем, выгоднее будет продавать его за границу. Чтобы избежать дефицита и резкого роста цен внутри страны, и был придуман демпфер. Государство выдаёт "нефтянке" деньги на компенсацию части "потерянной" прибыли, которую они могли бы получить, продавая топливо за границу.
Практически весь 2020 год демпфер работал "в обратную", то есть нефтяники платили государству (и заплатили суммарно 356 млрд рублей). А вот с начала 2021 года ситуация стала меняться: уже к марту плательщиком оказалось государство. Известно, что на текущий момент оно выдало 63,5 млрд рублей, однако на ситуацию с ростом цен на бензин выплаты повлияли слабо:
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