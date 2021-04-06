Особо наглые требования: Косачёв о заявлении Госдепа США

История о том, как Вашингтон потребовал от Москвы объяснений по передвижениям российских войск внутри границ, удивляет. На фоне того, как обычно "манипулируют" своими войсками Штаты, требование выглядит откровенно нагло.

Напомним, что ранее представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал данные о манёврах российских войск в привычной для США манере. Чиновник заявил: Москве стоит дать разъяснения по поводу того, зачем нужны манёвры, и добавил, что действия российской стороны расцениваются как "обострение обстановки в Восточной Европе".

"Потребовать объяснений от суверенной страны в части, касающейся мер по обеспечению её обороноспособности и национальной безопасности в пределах собственной территории, — это, вне всякого сомнения, новое слово в межгосударственном общении. А с учётом того, что США размещают свои воинские контингенты вне пределов собственных границ без каких-либо объяснений и точно так же без объяснений их применяют в боевых действиях, такие требования выглядят особо наглыми", — оценил риторику США вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, написав пост в Facebook.

Самое интересное — российская сторона ранее сообщала (не конкретно американцам, а в целом) о целях и задачах передислокации. Однако Штаты, видимо, эти данные решили проигнорировать.

"Думаю, и нам следует проигнорировать нынешний "адресный" заход", — резюмировал Косачёв.

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