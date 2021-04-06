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Особо наглые требования: Косачёв о заявлении Госдепа США

Политика

История о том, как Вашингтон потребовал от Москвы объяснений по передвижениям российских войск внутри границ, удивляет. На фоне того, как обычно "манипулируют" своими войсками Штаты, требование выглядит откровенно нагло.

Особо наглые требования: Косачёв о заявлении Госдепа США

Напомним, что ранее представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал данные о манёврах российских войск в привычной для США манере. Чиновник заявил: Москве стоит дать разъяснения по поводу того, зачем нужны манёвры, и добавил, что действия российской стороны расцениваются как "обострение обстановки в Восточной Европе".

"Потребовать объяснений от суверенной страны в части, касающейся мер по обеспечению её обороноспособности и национальной безопасности в пределах собственной территории, — это, вне всякого сомнения, новое слово в межгосударственном общении.

А с учётом того, что США размещают свои воинские контингенты вне пределов собственных границ без каких-либо объяснений и точно так же без объяснений их применяют в боевых действиях, такие требования выглядят особо наглыми", — оценил риторику США вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, написав пост в Facebook.

Самое интересное — российская сторона ранее сообщала (не конкретно американцам, а в целом) о целях и задачах передислокации. Однако Штаты, видимо, эти данные решили проигнорировать.

"Думаю, и нам следует проигнорировать нынешний "адресный" заход", — резюмировал Косачёв.

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