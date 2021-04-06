Белозерцев объяснил, на какие цели нужны были 20 млн рублей

Продолжается разбирательство по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Как сообщил один из адвокатов экс-чиновника, тот всё-таки признался, что получил в 20 млн рублей, но сделал важное уточнение.

Деньги, которые Белозерцев получил, по предварительным данным, от предпринимателя Бориса Шпигеля, нужны были для проведения избирательной компании, сообщил адвокат экс-губернатора.

"Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов "Биотэк" совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть", — уточнил защитник.

Также Белозерцев уточнил, что для компании "Биотэк" лично он никакх преференций не создавал, при этом компания работала в области ещё задолго до назначения его на пост губернатора.

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