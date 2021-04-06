Москва напомнила Вашингтону про дедлайн по Договору об открытом небе

Несмотря на то, что Штаты ранее сообщали о своём возможном возвращении в Договор по открытому небу, остаётся примерно полтора месяца до дедлайна — а определиться Вашингтон так и не смог.

Как сообщил РИА "Новости" замглавы российского МИД Сергей Рябков, Москва в данный момент проводит процедуры, которые позволяют денонсировать ДОН, то есть отказаться от него.

"Мы завершаем межведомственное согласование пакета документов, необходимого для внесения в Федеральное Собрание законопроекта о денонсации Российской Федерации договора по открытому небу. Мы рассчитываем, что соответствующая работа будет проведена и закончена. Я в данном случае не берусь прогнозировать график обеих палат федерального собрания, но мы исходим из того, что все наши дальнейшие шаги могут быть завершены до конца весны", — уточнил сроки Рябков.

Таким образом, Вашингтон получает примерно полтора месяца, в течение которых ему нужно сделать выбор.

"После этого, видимо, что называется "открутить назад" будет крайне сложно", — резюмировал Рябков.

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