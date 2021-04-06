Для достижения пропагандистских целей Украина не стесняется использовать даже так называемые фейки. В частности, "коррекции" подверглись некоторые исторические факты.
О политике Киева в отношении истории и фейков рассказала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что ранее англоязычная газета Украины Kyiv Post представила весьма необычный фильм. Он был выложен на YouTube, в нём, как оказалось, евреев выдают за крымских татар.
"Использование фотосвидетельств Холокоста в пропагандистских материалах о трагедии крымско-татарского народа оказалось далеко не исчерпанным. Более того, оно приобретает по-настоящему скандальное измерение.
Способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс и на тот раз их не подвела. Мало того, что использовали фотографии евреев, они решили добавить к своему сюжету материалы с… польскими солдатами.
Натовская школа стратегической коммуникации в действии — танцуют все", — написала Захарова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа Путина Западу.