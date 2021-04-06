Для достижения пропагандистских целей Украина не стесняется использовать даже так называемые фейки. В частности, "коррекции" подверглись некоторые исторические факты.

О политике Киева в отношении истории и фейков рассказала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что ранее англоязычная газета Украины Kyiv Post представила весьма необычный фильм. Он был выложен на YouTube, в нём, как оказалось, евреев выдают за крымских татар.

"Использование фотосвидетельств Холокоста в пропагандистских материалах о трагедии крымско-татарского народа оказалось далеко не исчерпанным. Более того, оно приобретает по-настоящему скандальное измерение.

Способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс и на тот раз их не подвела. Мало того, что использовали фотографии евреев, они решили добавить к своему сюжету материалы с… польскими солдатами.

Натовская школа стратегической коммуникации в действии — танцуют все", — написала Захарова.