Матвиенко сообщила о "новой системе координат" в послании Путина

Своё мнение о грядущем послании президента РФ Федеральному собранию высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она уверена, что послание-2021 поможет понять "новую систему координат".

Напомним, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 апреля, в среду. Точных данных о том, что же именно будет сказано, пока нет.

"Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нём будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения", — рассказала Матвиенко для СМИ.

Председатель СФ уверена, что в текущей мировой обстановке послание станет весьма важным событием и будет иметь "особое значение". Также она уточнила, что некоторые меры, о которых сообщит Путин, потребуют "быстрого начала реализации".

"Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведём пленарное заседание", — заключила Матвиенко.

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