Власти "спасут" цены на сахар и масло, выделив 9 млрд рублей

Продолжается процесс "ручного регулирования" ситуации с сахаром и маслом: власти решили дать производителям 9 млрд рублей на "возмещение затрат".

Данные о "скорой финансовой помощи" проведены в документе, который есть в распоряжении ТАСС: это проект распоряжения кабмина по выделению Минсельхозу в 2021 году бюджетных ассигнований. Цель выделения столь большой суммы проста: нужно "стабилизировать цены".

"В целях стабилизации цен на продовольственные товары выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 9 млрд рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли", — указано в документе.

Напомним, что ранее данные о скором дефиците сахара пришлось опровергать Минсельхозу, при этом к оценке ситуации подключили даже ФАС, представители которой также не нашли никаких проблем и сообщили, что рынок стабилен. Цены же на подсолнечное масло "заморозили" до 1 октября 2021 года.