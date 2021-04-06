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Власти "спасут" цены на сахар и масло, выделив 9 млрд рублей

Политика

Продолжается процесс "ручного регулирования" ситуации с сахаром и маслом: власти решили дать производителям 9 млрд рублей на "возмещение затрат".

Власти "спасут" цены на сахар и масло, выделив 9 млрд рублей

Данные о "скорой финансовой помощи" проведены в документе, который есть в распоряжении ТАСС: это проект распоряжения кабмина по выделению Минсельхозу в 2021 году бюджетных ассигнований. Цель выделения столь большой суммы проста: нужно "стабилизировать цены".

"В целях стабилизации цен на продовольственные товары выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 9 млрд рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли", — указано в документе.

Напомним, что ранее данные о скором дефиците сахара пришлось опровергать Минсельхозу, при этом к оценке ситуации подключили даже ФАС, представители которой также не нашли никаких проблем и сообщили, что рынок стабилен. Цены же на подсолнечное масло "заморозили" до 1 октября 2021 года.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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