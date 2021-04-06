Переговорщики из Киева не поедут в Минск : "виновата" Белоруссия

Новости о переговорах по ситуации в Донбассе в рамках ТКГ (Трёхсторонней контактной группы): на них отказалась ехать делегация от Украины. Как оказалось, украинскую сторону не устраивает риторика Белоруссии.

Данные приводит канал ICTV: именно в его эфире выступил с разъяснениями вице-премьер Украины Алексей Резников. Он рассказал, что риторика Белоруссии откровенно враждебна, и подчеркнул, что нужно "искать другую страну".

"Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придётся искать для встреч другую страну и другой город", — заявил Резников.

Чиновник уверен, что сейчас Минск находится под влиянием Москвы, и именно по этой причине Киев доверять Минску не может.

Напомним, что ранее из ДНР поступили новости о готовности Украины к масштабному наступлению, а шансы на то, что конфликт удастся остановить, крайне малы.

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