Госдума обсудит более жёсткое наказание для нетрезвых водителей

Тема ужесточения наказаний для водителей продолжает находиться в центре внимания после скандальной аварии с участием блогера Эдварда Била. Ранее свои идеи о том, как "приструнить" нерадивых водителей, высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а 5 апреля стало известно о новом законопроекте.

Законопроект уже представлен в думской электронной базе. На текущий момент его авторы предлагают увеличить размеры как штрафа, так и тюремного срока за систематическое вождение в пьяном виде.

"Назначение более строгого наказания будет обеспечиваться путём увеличения сроков лишения свободы и принудительных работ (до трёх лет вместо установленных в настоящее время до двух), размера штрафа (от 300 тыс. до 500 тыс. вместо от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет вместо от одного года до двух лет), а также исключения наказания в виде обязательных работ", — указано в пояснительной записке.

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