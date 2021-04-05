"Мы отнюдь не захлопываем дверь": МИД РФ о сложностях в ракетной сфере

"Ракетный вопрос" продолжает оставаться темой бурного обсуждения политиков и экспертов. Москва напоминает: "реагирование" на факты работы США и союзников в деле наращивания ракетных арсеналов определённо будет.

Россия продолжит внимательно следить за ситуацией с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), арсенал которых планируют расширять американцы и их союзники. Речь идёт, в частности, о Европе, а также об Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена всё больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы", — приводит сайт МИД сообщение официального представителя министерства Марии Захаровой.

Из Пентагона, отметила Захарова, в последнее время участились заявления о том, что будут созданы и развёрнуты новые единицы РСМД. Известно также, что Пентагон заявил: цель "мероприятия" заключается в "пробитии брешей в обороне противника".

"Всё это происходит в отсутствие внятных сигналов нам по данной теме от политической верхушки новой администрации США, а также от подавляющего большинства американских союзников по НАТО, которые, как показал кризис вокруг Договора о РСМД, заняли соглашательскую позицию в этом вопросе, имеющем определяющее значение для европейской безопасности", — резюмировала Захарова.

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