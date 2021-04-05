Стала известна дата выступления президента РФ с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент поговорит о важных темах 21 апреля, в среду.
Данные о дате озвучил для СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что пока не определено, где именно президент выступит с посланием, сообщив лишь, что забегать вперёд не стоит и что прорабатываются несколько вариантов.
"Я думаю, что уже в ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения", — добавил Песков.
Темы, которые поднимет президент, также пока не анонсированы — это традиция.
"Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем делать этого сейчас", — напомнил Песков.
На вопросы о том, будет ли затронута тема пенсий и их индексации для работающих пенсионеров, Песков также решил не давать прямой ответ. Он уточнил, что вопрос "активно прорабатывался в правительстве", но "никаких решений здесь не принималось".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Звезда отечественного кинематографа не дожил до 51 года. О смерти Артёма Тынкасова стало известно накануне.