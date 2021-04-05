Путин выступит перед Федеральным собранием 21 апреля

Стала известна дата выступления президента РФ с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент поговорит о важных темах 21 апреля, в среду.

Данные о дате озвучил для СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что пока не определено, где именно президент выступит с посланием, сообщив лишь, что забегать вперёд не стоит и что прорабатываются несколько вариантов.

"Я думаю, что уже в ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения", — добавил Песков.

Темы, которые поднимет президент, также пока не анонсированы — это традиция.

"Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем делать этого сейчас", — напомнил Песков.

На вопросы о том, будет ли затронута тема пенсий и их индексации для работающих пенсионеров, Песков также решил не давать прямой ответ. Он уточнил, что вопрос "активно прорабатывался в правительстве", но "никаких решений здесь не принималось".

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