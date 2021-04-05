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"Исток" проблем: глава департамента Минпромторга нанёс ущерб на 31 млн

Политика

Продолжается разбирательство по делу директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского. Адвокат чиновника заявил, что вину его подзащитный не признаёт.

"Исток" проблем: глава департамента Минпромторга нанёс ущерб на 31 млн

Напомним кратко о ситуации с Серватинским: он был задержан по обвинению в превышении полномочий, предварительная "стоимость" которого составляет уже более 31 млн рублей. Максимальный срок для Серватинского может достичь 10 лет.

Как сообщил ТАСС адвокат Серватинского Алексей Ануфриенко, версия следствия выглядит следующим образом. Серватинский, не имея законных оснований, организовал для ООО "Исток" получение субсидий на НИОКР. При этом, когда нижестоящие сотрудники указали Серватинскому на явные пробелы в его решении, тот их проигнорировал.

"По мнению следствия, Павел Серватинский <…> единолично принял решение о продолжении перечисления ООО "Исток" субсидии и не принял мер по возврату ранее перечисленных денежных средств.

С предъявленным обвинением Павел Вадимович не согласен, никаких умышленных действий, связанных с превышением должностных полномочий, он не совершал.

Вывод о наступлении тяжких последствий следствием сделан необоснованно, поскольку нарушенные права Минпромторга РФ восстановлены судом в процедуре арбитражного судопроизводства", — уточнил Ануфриенко.

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Павел Серватинский из Минпромторга арестован на 2 месяца.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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