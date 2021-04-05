"Штатная ситуация": глава Минпромторга оценил данные о дефиците авто

Новая неделя — новые опровержения дефицита от чиновников: "крайним" снова выступил Минпромторг. Вслед за данными о том, что в стране могут возникнуть проблемы с сахаром и с авиабилетами, подоспели данные о нехватке автомобилей.

Напомним, что ближе к концу марта представители ассоциации "Российские автомобильные дилеры" заявили для ТАСС: дефицит авто, сохранявшийся с августа, постепенно идёт на спад.

Разговоры о дефиците, видимо, не понравились представителям Минпромторга, и глава министерства Денис Мантуров сообщил журналистам: говорить о наличии дефицита — "неправильно".

"Говорить о том, что есть какой-то дефицит — это неправильно, [он] бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей. Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, и формировать заранее таким образом заказ. Конечно, сам автопроизводитель тоже старается работать с рынком и анализировать, но это же все зависит и от дилеров, которые находятся на местах. Это [описанная ситуация с дефицитом] штатная абсолютно ситуация, ну а то, что потребление растёт, — это очень хорошо, значит, экономика восстанавливается", — пояснил Мантуров.

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