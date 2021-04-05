Власти РФ помогут студентам из РБ: бюджетных мест станет вдвое больше

Хорошие новости для белорусских студентов (и, возможно, не очень — для российских). Как оказалось, власти России согласовали расширение квоты, в рамках которой белорусские студенты могут поступить на бюджетные места российских ВУЗов.

О ситуации отчитался министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он сообщил, что в 2021 году поступить на бюджетные места в Вузы России смогут в два раза больше студентов из РБ, чем годом ранее.

"В этом году будет 700 бюджетных мест, в два раза больше, чем в предыдущие годы", — объяснил Фальков в беседе с РИА "Новости".

Фальков уточнил, что при поступлении граждане Белоруссии пользуются теми же правами, что и граждане России. Например, они спокойно могут поступать на общих основаниях, после сдачи ЕГЭ. По подсчётам экспертов, ежегодно именно такой вариант выбирают несколько тысяч студентов из Белоруссии.

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