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Власти РФ помогут студентам из РБ: бюджетных мест станет вдвое больше

Политика

Хорошие новости для белорусских студентов (и, возможно, не очень — для российских). Как оказалось, власти России согласовали расширение квоты, в рамках которой белорусские студенты могут поступить на бюджетные места российских ВУЗов.

Власти РФ помогут студентам из РБ: бюджетных мест станет вдвое больше

О ситуации отчитался министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он сообщил, что в 2021 году поступить на бюджетные места в Вузы России смогут в два раза больше студентов из РБ, чем годом ранее.

"В этом году будет 700 бюджетных мест, в два раза больше, чем в предыдущие годы", — объяснил Фальков в беседе с РИА "Новости".

Фальков уточнил, что при поступлении граждане Белоруссии пользуются теми же правами, что и граждане России. Например, они спокойно могут поступать на общих основаниях, после сдачи ЕГЭ. По подсчётам экспертов, ежегодно именно такой вариант выбирают несколько тысяч студентов из Белоруссии.

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ТАКИЕ СТУДЕНТЫ ЕСТЬ В КАЖДОМ УНИВЕРЕ
Автор: Константин Шапров
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