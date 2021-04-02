Звенья одной цепи: МИД о Познере, экстремистах и памятнике Грибоедову

Новые подробности касательно инцидента с памятником Грибоедова в Тбилиси: российский МИД считает, что он связан с недавним скандалом, невольным участником которого стал телеведущий Владимир Познер.

Кратко об инциденте с памятником: 1 апреля стало известно, что неизвестные вандалы нанесли на постамент памятника Грибоедову, расположенному в Тбилиси, надпись "Россия — зло". Ранее также в Тбилиси забросали яйцами гостиницу, в которой остановился телеведущий Владимир Познер, приехавший в Грузию отметить свой день рождения.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, случаи связаны — их можно выделить как "звенья одной цепи".

"Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи. Видим в них попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений. В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение. Подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности А. С. Грибоедова как для истории России, так и Грузии", — сообщила Захарова. Комментарий приведён на сайте МИД РФ.

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