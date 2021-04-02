Песков о ситуации в Донбассе: "Действительность весьма пугающая"

Если оценивать текущую ситуацию линии соприкосновения в Донбассе, то можно назвать её "весьма пугающей". Такую характеристику озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе пресс-конференции Песков ответил на вопросы, связанные с Донбассом. Напомним, что ранее там обострилась обстановка, Киев дал совет своим "соседям", состоящим в НАТО, укреплять боеготовность, а в Пентагоне заявили, что защитят украинский суверенитет.

"Риторика [по теме Донбасса] у нас как раз абсолютно конструктивная. Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные", — объяснил журналистам Песков.

Россия, выделил ключевой момент Песков, "не является участницей конфликта".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.