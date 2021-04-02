Байден пригласил Путина на климатический саммит

Президент США Джо Байден всё-таки пригласил пообщаться своего российского коллегу Владимира Путина. Пока, правда, только в рамках саммита по вопросам климата.

Напомним: ранее в СМИ писали о том, что на 22-23 апреля намечен большой саммит, посвящённый вопросам климата. Приглашения получили лидеры 40 стран, в их числе — Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. "Модератором" мероприятия выступит Вашингтон, цель — попробовать найти подход крупнейших мировых экономик к климатическим вопросам и их решению.

"Да, действительно, приглашение получено. Но пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам, через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь, в Москве, мы пытаемся выяснить детали — как это будет происходить, кто будет принимать участие", — подтвердил для СМИ факт получения приглашения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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