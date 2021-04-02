Своё мнение касательно ДТП на Садовом кольце Москвы высказал Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Он рассказал, что партия отреагирует на данное ДТП внесением в Госдуму нового законопроекта.

Напомним о ДТП на Садовом: 1 апреля там столкнулись Volkswagen и Audi RS6. Известно, что водитель Audi RS6 выехал на встречную полосу, повредив сразу четыре автомобиля. Пока не уточняется, кто именно был за рулём Audi RS6, но, по данным РИА "Новости", это мог быть известный ведущий блога, а также любитель пранков (жёстких розыгрышей) Эдвард Бил.

"ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жёстких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города.

Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами. Мы обязательно внесём в ближайшее время соответствующий законопроект", — сообщил Жириновский через Telegram.