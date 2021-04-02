На слова Лаврова о "дне" в отношениях США и РФ ответили из Госдепа

Ответить на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что отношения Москвы и Вашингтона "достигли дна", решили в американском Госдепе. По мнению руководителя пресс-службы департамента Неда Прайса, Москва сама виновата в сложившейся ситуации.

Прайс прокомментировал слова Лаврова, выступая на брифинге 2 апреля, данные с которого приводит сайт Госдепа. Американский чиновник уверен, что для России и США вполне могут остаться актуальными "сферы тактического совпадения интересов".

"Остаётся правдой, что мы продолжаем добиваться стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Просто наличие между нами этих глубоких разногласий, просто пребывание отношений в том состоянии, в котором они сейчас находятся, не означает, что не будет сфер тактического совпадения [интересов]. Наш ответ [Лаврову] заключался бы в том, чтобы указать на то, почему отношения находятся в том состоянии, в котором они находятся", — сообщил Прайс.

Также руководитель пресс-службы Госдепа не упустил шанса снова напомнить России о том, что она ответственна за "нападения на демократию", в том числе — за хакерские атаки на правительственные сети США.

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