Оппозиция в Мосгордуме хочет вернуть очные заседания

Заседания Мосгордумы по-прежнему проходят в дистанционном формате. Этим очень недовольны некоторые депутаты от оппозиции.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал причиной продолжающегося "онлайна" то обстоятельство, что ряд депутатов игнорирует сдачу тестов на коронавирус. По мнению спикера, риск заражения в закрытом помещении без отрицательных результатов по-прежнему сохраняется.

Руководитель фракции партии "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов сказал, что не знает, когда возобновятся заседания в очном формате.

"Председатель хочет, чтобы все депутаты сдавали тест на коронавирус перед заседанием за день. Видимо, если все депутаты его сдадут и у всех будет отрицательный результат, тогда, наверное, на следующий день будет очное заседание", — сказал депутат "Правде.Ру".

Максим Круглов отметил, что не очень понимает, как все депутаты могут одновременно сдать тест, поскольку они работают не только в Мосгордуме.

"Я не знаю, как он (спикер МГД — прим.) сможет это обеспечить. Но думаю, что это невозможно, потому заседания и дальше будут проходить удаленно, что неправильно абсолютно", — считает глава фракции партии "Яблоко" в Мосгордуме.