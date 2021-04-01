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"Мы не киевский режим": Лавров о политике по поставкам энергоносителей

Политика

Россия не стремится к тому, чтобы "заморозить" граждан ЕС, используя поставки энергоносителей как рычаг давления или даже как оружие. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы не киевский режим": Лавров о политике по поставкам энергоносителей

Лавров прокомментировал вопрос, выступая на "Первом канале". Он подчеркнул: позиция нашей страны принципиальна, энергоносители как оружие Москва не рассматривает.

"Мы никогда (это принципиальная позиция независимо ни от чего) не будем использовать энергоносители, наши маршруты нефти и газа в Европе. Не будем "вставать" в ситуацию, когда нам придется "заморозить" граждан Евросоюза. Мы никогда не будем этого делать.

Мы не киевский режим, перекрывший канал, который поставляет воду в Крым, и радующийся этому", — сообщил Лавров.

По мнению главы МИД, подобные действия можно считать "позорной позицией". При этом Запад действует странно: если в отношении России слышна критика по этому вопросу, то в отношении Украины выбрана тактика "помалкивания".

"Запад, достаточно часто делающий восклицания насчёт того, что мы используем энергоносители как инструмент влияния, как оружие, вообще помалкивает о том, что делает Киев с поставками воды в Крым". — напомнил Лавров.

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Автор: Константин Шапров
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