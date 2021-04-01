"Мы не киевский режим": Лавров о политике по поставкам энергоносителей

Россия не стремится к тому, чтобы "заморозить" граждан ЕС, используя поставки энергоносителей как рычаг давления или даже как оружие. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров прокомментировал вопрос, выступая на "Первом канале". Он подчеркнул: позиция нашей страны принципиальна, энергоносители как оружие Москва не рассматривает.

"Мы никогда (это принципиальная позиция независимо ни от чего) не будем использовать энергоносители, наши маршруты нефти и газа в Европе. Не будем "вставать" в ситуацию, когда нам придется "заморозить" граждан Евросоюза. Мы никогда не будем этого делать. Мы не киевский режим, перекрывший канал, который поставляет воду в Крым, и радующийся этому", — сообщил Лавров.

По мнению главы МИД, подобные действия можно считать "позорной позицией". При этом Запад действует странно: если в отношении России слышна критика по этому вопросу, то в отношении Украины выбрана тактика "помалкивания".

"Запад, достаточно часто делающий восклицания насчёт того, что мы используем энергоносители как инструмент влияния, как оружие, вообще помалкивает о том, что делает Киев с поставками воды в Крым". — напомнил Лавров.