Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стало известно, что чаще всего россияне покупают "с рук"
"Опекун" Вячеслава Зайцева показал весёлый досуг с модельером
Обнаружено пять общих признаков между рыбами и людьми
"Лживая информация": Ереван прокомментировал "отказ" от "Спутника V"
Чашка какао в день защитит сердце от последствий стресса
Ивлеева рассказала, что её мучают два главных страха в жизни
"Опора России": дефицит сахара в магазинах создан искусственно
Мощная солнечная буря может оставить человечество без электричества
Цветков отдал медаль чемпионата России в гонке преследования Сучилову

В районе работ по "СП-2" замечены военные суда и авиация

Политика

Продолжает нарастать напряжение вокруг "Северного потока-2": по данным компании-оператора, в зоне прокладки нарастает активность военных и гражданских судов, а также авиации.

В районе работ по "СП-2" замечены военные суда и авиация

Данные предоставил журналистам Андрей Минин, директор филиала Nord Stream 2 AG. Он отметил, что зачастую действия в районе морского участка проекта "СП-2" можно считать явно провокационными. Замечены, в частности, военные корабли и вертолёты, уточнил он. В случае ЧП может произойти повреждение систем "СП-2".

"После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода "Северный поток-2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолётов и вертолётов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер", — уточнил Минин.

Согласно устоявшимся нормам, в районе подобных проектов принято устанавливать 1,5-мильную зону безопасности, в которую судам, не задействованным в проекте, заходить не рекомендуется.

"Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы постоянно фиксируются (в том числе — по тактическим номерам) военные корабли иностранных государств.

Облёты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстояния от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi", — резюмировал Минин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
В районе работ по "СП-2" замечены военные суда и авиация
Стало известно, что чаще всего россияне покупают "с рук"
"Опекун" Вячеслава Зайцева показал весёлый досуг с модельером
Обнаружено пять общих признаков между рыбами и людьми
"Лживая информация": Ереван прокомментировал "отказ" от "Спутника V"
История Познера: как опасно одновременно быть гражданином России и США
Национализация бизнеса стала реальностью в России
Чашка какао в день защитит сердце от последствий стресса
Ивлеева рассказала, что её мучают два главных страха в жизни
"Опора России": дефицит сахара в магазинах создан искусственно
Популярное
Евросоюз
Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Биатлон
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Стало известно, кого бросила невестка Валерии ради сына певицы
Новости Америки
В постпредстве ООН объяснили молчание России на встрече с Байденом
Любовь Степушова Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном Любовь Степушова Усам Оздемиров Севморпуть совершит революцию в мировой логистике Усам Оздемиров Олег Артюков "Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая Олег Артюков
Новости Украины
Втянутся ли Украина и Россия в братоубийственную войну
Новости Украины
Вопрос о компенсации имущества Украине в Крыму закрыт навсегда
Николай Стариков рассказал о достижениях саммита РФ, Германии и Франции
Мир. Новости мира
Николай Стариков рассказал о достижениях саммита РФ, Германии и Франции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников