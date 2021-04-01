В районе работ по "СП-2" замечены военные суда и авиация

Продолжает нарастать напряжение вокруг "Северного потока-2": по данным компании-оператора, в зоне прокладки нарастает активность военных и гражданских судов, а также авиации.

Данные предоставил журналистам Андрей Минин, директор филиала Nord Stream 2 AG. Он отметил, что зачастую действия в районе морского участка проекта "СП-2" можно считать явно провокационными. Замечены, в частности, военные корабли и вертолёты, уточнил он. В случае ЧП может произойти повреждение систем "СП-2".

"После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода "Северный поток-2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолётов и вертолётов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер", — уточнил Минин.

Согласно устоявшимся нормам, в районе подобных проектов принято устанавливать 1,5-мильную зону безопасности, в которую судам, не задействованным в проекте, заходить не рекомендуется.

"Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы постоянно фиксируются (в том числе — по тактическим номерам) военные корабли иностранных государств. Облёты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстояния от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi", — резюмировал Минин.