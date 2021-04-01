Цена в моменте: эксперт о расчётах Минэнерго и АИ-92 по 38 рублей

Удивить россиян решили в Минэнерго: представители министерства представили расчёты, согласно которым россияне покупают бензин АИ-92 с хорошей скидкой. На самом деле он мог бы строить намного дороже, но, благодаря работе властей над так называемым демпфером, проблем удалось избежать.

Справедливы ли расчёты Минэнерго? Сколько на самом деле должен стоить бензин в России (к примеру, упомянутый АИ-92)? За ответами на данные вопросы "Правда.Ру" обратилась к руководителю аналитического центра Независимого топливного союза Григорию Баженову.

"Красивая" картинка: влияет ли демпфер на цену топлива

Эксперт отмечает, что демпфер, по сути, вообще в данной ситуации ни при чём. Проблема заключается в следующем: достаточно прочно закрепился диспаритет цен между оптовым и розничным сегментом, что напрямую влияет на работу независимых заправок.

"По сути, на сегодняшний день мы наблюдаем очень простую вещь: у нас оптовая цена практически равна цене розничной. Конечно, при таких условиях у нас цены в розницу должны быть выше. Однако их сдерживают. Демпфер здесь никакой роли не играет. Это просто регуляторная позиция под названием "инфляция в минусе". Работает эта система с 2009 года. Очень хочется продавать красивую картинку и говорить о том, что демпфер как-то влияет на ситуацию. Но фактически у демпфера нет никакого воздействия на розничную цену. Это просто голословное утверждение, у которого нет никаких количественных обоснований", — считает Баженов.

"Честная", "скидочная" и "вполне нормальная" цены: какая разница?

Если считать, как сейчас работают с топливом на АЗС, продолжает Баженов, можно привести следующие цифры. Например, чистые издержки, связанные непосредственно с реализацией автомобильного бензина и дизельного топлива на АЗС составляют 3 рубля, к ним добавляются 50 копеек за доставку.

"Соответственно, разница между мелким оптом и розницей просто для того, чтобы работать в ноль, должна составлять 3,5 рубля. Сегодня она составляет в среднем 1-1,5 рубля. То есть сейчас наблюдается убыточная реализация", — объясняет эксперт.

Кроме того, бизнесу нужно закладывать в цену и прибыль, которая необходима для того, чтобы развиваться, для того, чтобы окупать инвестиции и развиваться. Так что вполне можно согласиться с тем, что АИ-92 в текущих условиях должен стоить выше.

"50 рублей — это вполне нормальная цена. Другое дело, что эта цена в моменте для текущих условий. Если бы цены не были регулируемыми, если бы их никто не контролировал, если бы в целом не была выстроена та грандиозная фискальная система и регуляторная, которая очень сильно искажает российский рынок нефтепродуктов, то цены у нас в один момент бы росли, в другой бы момент падали. Но ничего этого не происходит. Сейчас 50 рублей. Но в прошлом году, например, 92-й бензин мог бы стоить 38 рублей. И это не сказки, это буквально по расчётам так выходит", — резюмирует Баженов.