Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Рады предрёк Украине "безвозвратную потерю" Донбасса
Глава СБР заявил, что Ушкина может остаться в сборной России
Большунов назвал причину доминирования Норвегии в лыжных видах спорта
Новорождённая внучка Валерии отдыхает в Дубае
Корчевников вспомнил о последнем желании Андрея Мягкова
Биатлонистка Ушкина не откажется от переезда в Румынию после ЧР
Сбер ищет парфюмера
Деревянко ответил Михалкову по поводу своего гонорара
Минфин планирует пресечь мошеннический вывоз золота из России

Цена в моменте: эксперт о расчётах Минэнерго и АИ-92 по 38 рублей

Политика

Удивить россиян решили в Минэнерго: представители министерства представили расчёты, согласно которым россияне покупают бензин АИ-92 с хорошей скидкой. На самом деле он мог бы строить намного дороже, но, благодаря работе властей над так называемым демпфером, проблем удалось избежать.

Цена в моменте: эксперт о расчётах Минэнерго и АИ-92 по 38 рублей

Справедливы ли расчёты Минэнерго? Сколько на самом деле должен стоить бензин в России (к примеру, упомянутый АИ-92)? За ответами на данные вопросы "Правда.Ру" обратилась к руководителю аналитического центра Независимого топливного союза Григорию Баженову.

"Красивая" картинка: влияет ли демпфер на цену топлива

Эксперт отмечает, что демпфер, по сути, вообще в данной ситуации ни при чём. Проблема заключается в следующем: достаточно прочно закрепился диспаритет цен между оптовым и розничным сегментом, что напрямую влияет на работу независимых заправок.

"По сути, на сегодняшний день мы наблюдаем очень простую вещь: у нас оптовая цена практически равна цене розничной. Конечно, при таких условиях у нас цены в розницу должны быть выше. Однако их сдерживают.

Демпфер здесь никакой роли не играет. Это просто регуляторная позиция под названием "инфляция в минусе". Работает эта система с 2009 года.

Очень хочется продавать красивую картинку и говорить о том, что демпфер как-то влияет на ситуацию. Но фактически у демпфера нет никакого воздействия на розничную цену. Это просто голословное утверждение, у которого нет никаких количественных обоснований", — считает Баженов.

"Честная", "скидочная" и "вполне нормальная" цены: какая разница?

Если считать, как сейчас работают с топливом на АЗС, продолжает Баженов, можно привести следующие цифры. Например, чистые издержки, связанные непосредственно с реализацией автомобильного бензина и дизельного топлива на АЗС составляют 3 рубля, к ним добавляются 50 копеек за доставку.

"Соответственно, разница между мелким оптом и розницей просто для того, чтобы работать в ноль, должна составлять 3,5 рубля. Сегодня она составляет в среднем 1-1,5 рубля. То есть сейчас наблюдается убыточная реализация", — объясняет эксперт.

Кроме того, бизнесу нужно закладывать в цену и прибыль, которая необходима для того, чтобы развиваться, для того, чтобы окупать инвестиции и развиваться. Так что вполне можно согласиться с тем, что АИ-92 в текущих условиях должен стоить выше.

"50 рублей — это вполне нормальная цена. Другое дело, что эта цена в моменте для текущих условий.

Если бы цены не были регулируемыми, если бы их никто не контролировал, если бы в целом не была выстроена та грандиозная фискальная система и регуляторная, которая очень сильно искажает российский рынок нефтепродуктов, то цены у нас в один момент бы росли, в другой бы момент падали.

Но ничего этого не происходит. Сейчас 50 рублей. Но в прошлом году, например, 92-й бензин мог бы стоить 38 рублей. И это не сказки, это буквально по расчётам так выходит", — резюмирует Баженов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Байден будет пытаться проконвертировать Макрона
Корчевников вспомнил о последнем желании Андрея Мягкова
Семь бед — один ответ: эксперт объяснил, почему не подорожает сахар
Биатлонистка Ушкина не откажется от переезда в Румынию после ЧР
Сбер ищет парфюмера
Деревянко ответил Михалкову по поводу своего гонорара
Минфин планирует пресечь мошеннический вывоз золота из России
Медведев в ярости сломал ракетку об корт после поражения в Майами
Детская прозорливость: у школьников нашлись сбережения
Познер покинул Грузию после протестов из-за его приезда
Популярное
Евросоюз
Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Биатлон
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Стало известно, кого бросила невестка Валерии ради сына певицы
Новости Америки
В постпредстве ООН объяснили молчание России на встрече с Байденом
Любовь Степушова Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном Любовь Степушова Усам Оздемиров Севморпуть совершит революцию в мировой логистике Усам Оздемиров Олег Артюков "Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая Олег Артюков
Новости Украины
Втянутся ли Украина и Россия в братоубийственную войну
Новости Украины
Вопрос о компенсации имущества Украине в Крыму закрыт навсегда
Николай Стариков рассказал о достижениях саммита РФ, Германии и Франции
Мир. Новости мира
Николай Стариков рассказал о достижениях саммита РФ, Германии и Франции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников