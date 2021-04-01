В ГД оценили заявления Борреля о высылке дипломатов и "агрессии"

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия "проявила агрессию", объявив персонами нон грата немецких, польских и шведских дипломатов, прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. По его мнению, Россия поступила верно.

Напомним предысторию ситуации: Боррель, оценивая высылку дипломатов, не поскупился на громкие фразы. В частности, он подчеркнул: "это не унижение, а проявление агрессии". Дипломатов, к слову, выслали по весомой причине: они приняли участие в незаконных акциях, проходивших 23 января. Морозов, оценивая ситуацию для RT, высказался следующим образом: высланные дипломаты очевидным образом нарушили Венскую конвенцию.

"Я думаю, это нанесло, конечно, определённый ущерб репутации государств, которые допустили участие своих дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны пребывания, то есть России, и это, в общем-то, ослабляет их международный авторитет, поэтому тема до сих пор является болезненной для них. И никакой агрессии в данном случае нет, поскольку это явное нарушение Венской конвенции и дипломатического статуса соответствующих сотрудников. Это было совершенно оправданным решением, поскольку Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в России", — объяснил Морозов.