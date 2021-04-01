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Цена с вмешательством: как власти "спасли" АИ-92

Политика

Прояснить вопрос с ценами на бензин (которые, напомним, начали 2021 год с солидного роста) решили в Минэнерго. Представители министерства опубликовали пост в Instagram, который помог всем желающим разобраться в происходящем.

Цена с вмешательством: как власти "спасли" АИ-92

Для примера в Минэнерго выбрали АИ-92. Данный бензин, как оказалось, мог продаваться россиянам на 5,2 рубля дороже, если бы власти не придумали схему демпфера.

"По состоянию на 25 марта 2021 года на территории центральной России фактическая цена бензина Аи-92 — 44,89 рубля за литр. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рубля за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рубля дороже", — указано в посте.

Также чиновники напомнили россиянам, что в стране продолжает держаться "одна из самых низких в мире" цен на бензин. В качестве примера вспомнили про США: там литр стоит примерно 63,61 рубля (в пересчёте с долларов).

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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