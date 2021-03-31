Если говорить о какой-то идее, которая помогла бы России "собрать под знамёнами" союзников, то приходится констатировать, что её нет. Однако у страны есть невероятный потенциал (в том числе — культурный), а также "опыт межнационального мира".
О важности объединительной идеи рассказал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он уверен, что многие страны, которые пока лишь ищут выход из "капкана ЕС", не присоединяются к России именно по причине отсутствия подобной концепции.
"У нас такой привлекательной идеи, чтобы собирать под неё союзников, пока не созрело. И когда это произойдёт, я уверен, что большая часть, в том числе стран Восточной Европы, начиная от Австрии и заканчивая Чехией, могли бы стать нашими союзниками", — объяснил Толстой, выступая на радио "Говорит Москва".
Для ЕС сейчас, считает Толстой, наступило что-то вроде "стадии позднего СССР". Внешне монолитный союз на самом деле переживает внутренний кризис, поскольку противоречий между его участниками всё больше.
Для формирования объединительной концепции у России есть огромный ресурс: в стране мирно сосуществуют представители самых разных национальностей. Также пригодится культурный багаж.
"Мы могли бы на основе этого сформулировать свою евразийскую идею. На этот счёт есть масса разных наработок. Но повторяю: это должна быть идея, которая объединяет большинство людей нашей страны. А у нас пока такого нет", — считает Толстой.
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