Новое заявление по ситуации в Донбассе сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что на "нагнетание", которое наблюдается в регионе, стоит обратить внимание международному сообществу.
Общаясь со СМИ, Матвиенко отметила: на данный момент обстановку продолжают нагнетать. Это чревато большими проблемами, в том числе — новой гражданской войной.
"Все должны, и международное сообщество должно серьёзно озаботиться продолжающимся нагнетанием там обстановки, чтобы, не дай Бог, не допустить новой гражданской войны, новых жертв, нового кровопролития", — объяснила Матвиенко.
Особенно важно указать властям Украины на то, что силовые методы решить вопрос не помогут. Такие методы можно назвать "необдуманными".
"Это чревато возобновлением гражданской войны, это недопустимо — в центре Европы такими способами решать внутриукраиснкий конфликт", — резюмировала Матвиенко.
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