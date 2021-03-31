Матвиенко призвала не допустить новой гражданской войны в Донбассе

Новое заявление по ситуации в Донбассе сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что на "нагнетание", которое наблюдается в регионе, стоит обратить внимание международному сообществу.

Общаясь со СМИ, Матвиенко отметила: на данный момент обстановку продолжают нагнетать. Это чревато большими проблемами, в том числе — новой гражданской войной.

"Все должны, и международное сообщество должно серьёзно озаботиться продолжающимся нагнетанием там обстановки, чтобы, не дай Бог, не допустить новой гражданской войны, новых жертв, нового кровопролития", — объяснила Матвиенко.

Особенно важно указать властям Украины на то, что силовые методы решить вопрос не помогут. Такие методы можно назвать "необдуманными".

"Это чревато возобновлением гражданской войны, это недопустимо — в центре Европы такими способами решать внутриукраиснкий конфликт", — резюмировала Матвиенко.