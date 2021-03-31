Сдавать нельзя отказаться: к вопросу обязательности ЕГЭ вернутся осенью

Продолжается обсуждение судьбы ЕГЭ как обязательного для всех выпускников экзамена. Вопрос, как казалось, планируется поднять уже осенью этого года.

Данные приводят в пресс-службе Рособрнадзора: ранее площадке Общественной палаты РФ прошло заседание, участники которого обсудили в том числе и перспективы "обязательности" ЕГЭ.

Напомним, что в 2020 году, по данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева, от ЕГЭ решили отказаться примерно 10% выпускников. Также из-за пандемии экзамен сдали только те дети, которые в дальнейшем решили пойти в вузы.

"Участники заседания обсудили, какой отпечаток на проведение ЕГЭ наложила эпидемиологическая ситуация, и стоит ли, в частности, сохранить этот экзамен в качестве обязательного для всех выпускников, в том числе тех, кто не планирует поступление в вузы. Было предложено повторно вернуться к этой теме на новом совместном заседании общественных советов осенью 2021 года, с тем чтобы проанализировать опыт двух лет проведения государственной итоговой аттестации в сложных эпидемиологических условиях и понять, какие выводы из него нужно сделать для стандартной практики проведения экзаменов", — уточняется ситуация в сообщении пресс-службы.