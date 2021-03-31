Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-возлюбленная Баскова объяснила, почему не вышла за него замуж
Трамп получил новый иск, связанный со штурмом Капитолия
Регионам грозит бюджетный кризис
СМИ: Светлане Ходченковой предстоит операция перед полётом на МКС
Елисеев выиграл спринт на чемпионате России в Ханты-Мансийске
Стало известно, кого бросила невестка Валерии ради сына певицы
Сборная Турции шокировала Эрдогана
Маркл и Гарри превратили жизнь своих соседей в кошмар
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии

Сдавать нельзя отказаться: к вопросу обязательности ЕГЭ вернутся осенью

Политика

Продолжается обсуждение судьбы ЕГЭ как обязательного для всех выпускников экзамена. Вопрос, как казалось, планируется поднять уже осенью этого года.

Сдавать нельзя отказаться: к вопросу обязательности ЕГЭ вернутся осенью

Данные приводят в пресс-службе Рособрнадзора: ранее площадке Общественной палаты РФ прошло заседание, участники которого обсудили в том числе и перспективы "обязательности" ЕГЭ.

Напомним, что в 2020 году, по данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева, от ЕГЭ решили отказаться примерно 10% выпускников. Также из-за пандемии экзамен сдали только те дети, которые в дальнейшем решили пойти в вузы.

"Участники заседания обсудили, какой отпечаток на проведение ЕГЭ наложила эпидемиологическая ситуация, и стоит ли, в частности, сохранить этот экзамен в качестве обязательного для всех выпускников, в том числе тех, кто не планирует поступление в вузы.

Было предложено повторно вернуться к этой теме на новом совместном заседании общественных советов осенью 2021 года, с тем чтобы проанализировать опыт двух лет проведения государственной итоговой аттестации в сложных эпидемиологических условиях и понять, какие выводы из него нужно сделать для стандартной практики проведения экзаменов", — уточняется ситуация в сообщении пресс-службы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Трамп получил новый иск, связанный со штурмом Капитолия
Регионам грозит бюджетный кризис
СМИ: Светлане Ходченковой предстоит операция перед полётом на МКС
Елисеев выиграл спринт на чемпионате России в Ханты-Мансийске
Сдавать нельзя отказаться: к вопросу обязательности ЕГЭ вернутся осенью
Стало известно, кого бросила невестка Валерии ради сына певицы
Сборная Турции шокировала Эрдогана
В ГД будут думать, как защитить россиян, выезжающих за границу
Маркл и Гарри превратили жизнь своих соседей в кошмар
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Популярное
Мир. Новости мира
Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель

Срыв переговоров лидеров России, Франции и Германии объясним. О ситуации рассказал политолог, бывший советник Администрации президента Олег Матвейчев.

Не сообразили на троих: почему не поговорили Путин, Макрон и Меркель
Обида проглочена? Путин отправил посла Антонова в США
Точка зрения
Обида проглочена? Путин отправил посла Антонова в США
Мир. Новости мира
"Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая
Мир. Новости мира
С Россией в главной роли: Рада приняла новое постановление по Донбассу
Усам Оздемиров Севморпуть совершит революцию в мировой логистике Усам Оздемиров Любовь Степушова ИГИЛ* выбрал зону атаки в 2021 году - Мозамбик Любовь Степушова Олег Артюков "Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая Олег Артюков
Новости Америки
В постпредстве ООН объяснили молчание России на встрече с Байденом
Мир. Новости мира
Депутат Рады: власти сошли с ума и готовы "забросать границу трупами"
Партия пенсионеров рассчитала, насколько реально вырастут пенсии
Деньги
Партия пенсионеров рассчитала, насколько реально вырастут пенсии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников