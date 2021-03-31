В ГД будут думать, как защитить россиян, выезжающих за границу

Озаботиться вопросом защиты россиян, отправляющихся на отдых за рубеж, решили в Госдуме. Как стало известно, представители ГД совместно с экспертами Минздрава, Роспотребнадзора и Ростуризма обсудят некие "защитные меры".

О работе по данному направлению рассказал в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в скором времени ожидаются майские праздники, к которым весьма удачно открыли свои границы некоторые страны. И теперь важно понять, насколько в распахнувших свои двери странах готовы к приёму туристов.

"Всё это необходимо сделать, прежде всего, чтобы защитить наших граждан во время поездок за рубеж, избежать третьей волны пандемии, о которой говорит Минздрав. Со своей стороны, в Государственной Думе обсудим этот вопрос с профильными ведомствами: Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом. Предложения передадим в оперативный штаб по борьбе с COVID-19", — объяснил Володин.