Озаботиться вопросом защиты россиян, отправляющихся на отдых за рубеж, решили в Госдуме. Как стало известно, представители ГД совместно с экспертами Минздрава, Роспотребнадзора и Ростуризма обсудят некие "защитные меры".
О работе по данному направлению рассказал в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в скором времени ожидаются майские праздники, к которым весьма удачно открыли свои границы некоторые страны. И теперь важно понять, насколько в распахнувших свои двери странах готовы к приёму туристов.
"Всё это необходимо сделать, прежде всего, чтобы защитить наших граждан во время поездок за рубеж, избежать третьей волны пандемии, о которой говорит Минздрав.
Со своей стороны, в Государственной Думе обсудим этот вопрос с профильными ведомствами: Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом.
Предложения передадим в оперативный штаб по борьбе с COVID-19", — объяснил Володин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Срыв переговоров лидеров России, Франции и Германии объясним. О ситуации рассказал политолог, бывший советник Администрации президента Олег Матвейчев.